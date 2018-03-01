FENERBAHÇE'DEN SERT AÇIKLAMA: SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULACAKTIR
Fenerbahçe, Bşeiktaş derbisiyle ilgili verilen cezalar nedeniyle suç duyurusunda bulunacaklarını duyurdu.
Fenerbahçe, Beşiktaş derbisi sonrasında verilen cezalar nedeniyle savcılığa suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.
İŞTE FENERBAHÇE'YE VERİLEN CEZA
Fenerbahçe'nin açıklamasında, "Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 01.03.2018 tarih ve 56 sayılı olağanüstü toplantısında almış olduğu kararlar çerçevesinde, Beşiktaş A.Ş.'nin, 25.02.2018 tarihinde oynanan Beşiktaş A.Ş. - Fenerbahçe A.Ş. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 100.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Beşiktaş A.Ş.'nin, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 25.000.-TL para cezası olmak üzere toplam 125.000 TL ile cezalandırılmasına; Fenerbahçe A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 22.500.- TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Fenerbahçe A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 7. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 170.000.-TL para cezası olmak üzere toplam 192.500 TL ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.
"SÖZ KONUSU TEMSİLCİLERLE İLGİLİ SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULACAK"
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun bu kararları, maçta görevli olan TFF temsilcilerinin raporlarından hareketle aldığı karinesiyle, söz konusu temsilcilerle ilgili yarın sabah savcılığa tarafımızdan suç duyurusunda bulunulacaktır." ifadeeleri kullanıldı.
Kaynak: haberinburada
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