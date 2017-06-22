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fenerbahçe'den robben bombası!

FENERBAHÇE'DEN ROBBEN BOMBASI!

Tribünleri coşturacak yıldız arayışındaki Fenerbahçe, Dortmund Emre Mor'u bırakmayınca 2 yıl önce çok istedikleri 33 yaşındaki Robben'e yöneldi.

Tarih : 22 Haziran 2017, 11:03
Puan Ver : Fenerbahçe'den Robben Bombası!(6/10)3


Tribün barışının sağlandığı Fenerbahçe'de başkan Aziz Yıldırım, taraftarları coşturacak bir transfer gerçekleştirmenin hayalini kuruyor. 2 sene önce Robin Van Persie'yi kadroya katsalar da Hollandalı'nın patlama yapamaması üzerine camia yeni bir yıldız beklentisi içerisine girdi.

 

Süper star sınıfındaki bir ismi renklerine katmaları halinde hem kombine hem forma satışlarının artacağına inanan başkan Aziz Yıldırım, Kadıköy'ün eski havasını geri getirmek için düğmeye bastı.

 



 



kaynak:fanatik








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