FENERBAHÇE'DEN REKOR TAZMİNAT TALEBİ!
Fenerbahçe yönetiminin, Şike Davası'nda başkan Aziz Yıldırım ve yöneticilere beraat kararı çıkması durumunda, UEFA ve Türkiye Futbol Federasyonu aleyhine toplam 210 milyon Euro'luk tazminat davası açacağı iddia edildi. Bu davalar açılır ve kazanırsa bir rekor olacak.
Şike Davası'nın son duruşmasında İstanbul Cumhuriyet Savcısı Abdullah Mirza Coşkun'un Aziz Yıldırım ve 6 kişinin beraatini istemesinin ardından gözler Fenerbahçe cephesine çevrildi.
Sarı lacivertli kulübün, dava sonunda beraat kararı çıkması durumunda tazminat davası açabileceği kaydedilirken, Hollanda basınından flaş bir iddia geldi...Hollanda'da yayın yapan 'voetbalzone' sitesi, Fenerbahçe'nin UEFA ve Türkiye Futbol Federasyonu'na toplam 210 milyon Euro'luk bir dava açmaya hazırlandığını yazdı.Haberde; 2012'de 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan Aziz Yıldırım'ın, 1 senelik cezayı çektikten sonra 'çarptırılmış kanıtlar' nedeniyle serbest bırakıldığı ve tekrar yargılanmanın başlandığı kaydedildi.
Fenerbahçe, 2011'de başlayan davanın ardından, UEFA'dan 2 sezon boyunca Avrupa kupalarından men cezası almıştı. (sporx)
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