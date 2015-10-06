Fenerbahçe yönetiminin, Şike Davası'nda başkan Aziz Yıldırım ve yöneticilere beraat kararı çıkması durumunda, UEFA ve Türkiye Futbol Federasyonu aleyhine toplam 210 milyon Euro'luk tazminat davası açacağı iddia edildi. Bu davalar açılır ve kazanırsa bir rekor olacak.