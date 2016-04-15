

THY Euroleague çeyrek final ikinci maçında Fenerbahçe, Ülker Arena'da Real Madrid'i 100-78 yenerek seride 2-0 öne geçti.







Turkish Airlines Euroleague play-off çeyrek finali ikinci maçında Fenerbahçe, İspanyol temsilcisi Real Madrid'i 100-78'lik skorla mağlup etti.







Ülker Sports Arena'da oynanan mücadeleyi kazanan ekibimiz, bu sonuçla seride durumu 2-0'a getirdi. Serinin üçüncü maçını 19 Nisan Salı günü İspanya'da oynayacak olan temsilcimiz, bu mücadeleden de galibiyetle ayrılması durumunda adını Final Four'a yazdıracak.







Karşılaşmanın ilk yarısını da 54-29 önde tamamlayan Fenerbahçe'de Ekpe Udoh 18 sayı- 4 ribaund, Bogdan Bogdanovic 16 sayı- 4 ribaund- 2 asist, Ali Muhammed 14 sayı- 3 ribaund- 3 asist, Nikola Kalinic 17 sayı- 5 ribaund- 3 asist ve Luigi Datome de 12 sayı- 3 ribaund- 2 asistle oynadı.







Real Madrid'de ise Sergio Rodriguez 15 sayı- 3 ribaund- 2 asist, Luka Doncic 10 sayı- 6 ribaund- 2 asist, Jeffrey Taylor 8 sayı ve Rudy Fernandez de 6 sayı- 3 ribaund- 3 asistle mücadeleyi noktaladı.