

Bir tatil beldesinde 2 taraftarın diyaloğu ile başlayan FB Yandex reklamında Robin van Persie de oynadı. Robben transferi üzerine iddialaşan 2 taraftarın yanına gelen Hollandalı yıldız reklam filminde vatandaşı Robben'in transferinin bitirildiğini Yandex aracılığı ile müjdeledi. Robben gelirse bikini giyeceğini iddia eden farklı bir takım taraftarı ile diyaloğa giren van Persie, Fenerbahçeli taraftara 'Yandex'e bikini yaz, Robben gelsin' diyor. Diğer takım taraftarı reklamın sonunda bikini ile görününce bu durum sosyal medyada 'Robben transferi bitti' şeklinde yorumlandı.



