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FENERBAHÇE'DEN OCAK AYI BOMBASI !


FENERBAHÇE'DEN OCAK AYI BOMBASI !
Tarih : 07 Kasım 2015, 11:03
Puan Ver : Fenerbahçe'den Ocak Ayı Bombası !(6/10)6


Fenerbahçe'ye ilk geldigi sezon beklentilerin çok altında kalan, bu sezon ise Pereira ile yeni sayfa açmak isteyen Ribas hayal kırıklıgı yaratmaya devam ediyor. Orta alanda "beyin" görevini hakkıyla yerine getiremeyen, golcüleri iyi paslarla besleyemeyen Diego kredisini hızla tüketiyor. Teknik direktör Pereira bu duruma çözüm ararken sportif direktör Terraneo ise devre arasında Diego'nun yerine kaliteli bir ismin alınması için planlar yapmaya basladı bile. Yönetimin ve teknik heyetin onayını aldıktan sonra Diego'yu elden çıkarmanın hayalini kuran Terraneo, bu oyuncunun yerine Manchester City'li Samir Nasri'yi düsünüyor.








Etiketler: Fenerbahçe  Den  Ocak  Ayı  Bombası      haber

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