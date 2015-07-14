

Yeni sezonda geçtiğimizi yılki Final Four başarısını tekrarlamak isteyen Fenerbahçe Ülker'den bir transfer daha... Sarı Lacivertliler, İtalyan Luigi Datome'yi kadrosuna kattı.







Fenerbahçe Ülker, İtalyan forvet Luigi Datome'yi kadrosuna kattı.







Kulüpten yapılan açıklamada şöyle denildi:







"Fenerbahçe Ülker, 2013 yılından bu yana kariyerini NBA'da sürdüren İtalyan yıldız Luigi Datome ile 2+1 yıllığına anlaştı.1987 doğumlu İtalyan forvet, yeni sezonda sarı lacivertli formanın başarısı için mücadele edecek.