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fenerbahçe'den luigi datome bombası!

FENERBAHÇE'DEN LUİGİ DATOME BOMBASI!

Yeni sezonda geçtiğimizi yılki Final Four başarısını tekrarlamak isteyen Fenerbahçe Ülker'den bir transfer daha... Sarı Lacivertliler, İtalyan Luigi Datome'yi kadrosuna kattı.

Tarih : 14 Temmuz 2015, 10:18
Puan Ver : Fenerbahçe'den Luigi Datome Bombası!(10/10)7


Yeni sezonda geçtiğimizi yılki Final Four başarısını tekrarlamak isteyen Fenerbahçe Ülker'den bir transfer daha... Sarı Lacivertliler, İtalyan Luigi Datome'yi kadrosuna kattı.



Fenerbahçe Ülker, İtalyan forvet Luigi Datome'yi kadrosuna kattı.



Kulüpten yapılan açıklamada şöyle denildi:



"Fenerbahçe Ülker, 2013 yılından bu yana kariyerini NBA'da sürdüren İtalyan yıldız Luigi Datome ile 2+1 yıllığına anlaştı.1987 doğumlu İtalyan forvet, yeni sezonda sarı lacivertli formanın başarısı için mücadele edecek.








Etiketler: Fenerbahçe  Den  Luigi  Datome  Bombası    haber

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