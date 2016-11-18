FENERBAHÇE'DEN İLGİNÇ İDMAN!
Fenerbahçe, Galatasaray maçının hazırlıklarını, Can Bartu Tesisleri'nde bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Ülker Stadı'nda Galatasaray'ı konuk edecek olan Fenerbahçe, bu maçın antrenmanını sürdürdü.
Teknik Direktör Dick Advocaat yönetiminde saat 11.00'de başlayan antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, pas organizasyonlarıyla devam etti. Çalışma, dar alanda yapılan çift kale maçlarla noktalandı.
Fenerbahçe, Galatasaray maçının hazırlıklarına 19 Kasım Cumartesi günü Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı çalışmalarla devam edecek.
kaynak:fanatik
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