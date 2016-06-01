FENERBAHÇE'DEN 'HOŞGELDİN' GÖNDERMESİ!
Play-off yarı final dördüncü maçında Galatasaray Odeabank'ı 75-82 mağlup eden Fenerbahçe, seride durumu 3-1'e getirerek finale yükseldi. Maçın hemen ardından Fenerbahçe cephesinden Galatasaray'a gönderme geldi.
Seyircisiz oynanan ve Fenerbahçe'ni adını finale yazdırdığı karşılaşma sonrası Fenerbahçe, Euroleague üzerinden ezeli rakibine göndermede bulundu.
Sarı Lacivertliler, Twitter hesabından maç sonu, "Welcome to Euroleague (Euroleague'e hoş geldiniz)" ifadesinin yer aldığı bir görsel paylaşıldı.
Galatasaray hatırlanacağı üzere bu sezon EuroCup'ı kazanarak Euroleague'de mücadele etme şansını elde etmişti.
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