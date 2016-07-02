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fenerbahçe'den gece yarısı transferi!

FENERBAHÇE'DEN GECE YARISI TRANSFERİ!

Fenerbahçe, Fabiano'yu 1 yıl daha kiraladı.

Tarih : 02 Temmuz 2016, 14:29
Puan Ver : Fenerbahçe'den Gece Yarısı Transferi!(9/10)10


Fenerbahçe, Fabiano'yu 1 yıl daha kiraladı.



Transferi oyuncunun menajeri Hugo Garcia Martorell, Instagram hesabından da açıkladı. İkili Fenerbahçe ile son detayları görüşmek ve imzaları atmak için Porto'dan İstanbul'a geldi.



Fenerbahçe yönetimi sezon sonunda Fabiano'ya kulübe verdiği katkılardan ötürü teşekkür mektubu yollasa da Volkan Demirel'in ameliyatından sonra Şampiyonlar Ligi maçlarını da düşünerek Fabiano'yu yeniden kiralama kararı aldı.








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