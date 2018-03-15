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Fenerbahçe'den Galatasaraylıları kızdıracak paylaşım!

FENERBAHÇE'DEN GALATASARAYLILARI KIZDIRACAK PAYLAŞIM!

Fenerbahçe, Cumartesi günü oynanacak olan Galatasaray maçı öncesi Twitter hesabından paylaşımda bulundu: Bu senin kaderin!

Tarih : 15 Mart 2018, 21:00
Puan Ver : Fenerbahçe'den Galatasaraylıları Kızdıracak Paylaşım!(8/10)4

Spor Toto Süper ligde şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe ve Galatasaray, 17 Mart Cumartesi günü Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe, zorlu maç öncesi Twitter'dan çok konuşulacak bir paylaşımda bulundu.

"BU SENİN KADERİN"

Sarı-lacivertliler en son 22 Aralık 1999'da evinde kaybettikleri rakibine göndermede bulunarak, "Bu senin kaderin" dedi.

KADIKÖY'E İLK KEZ ÇIKIYORLAR

Galatasaray'ın kadrosuna kattığı, Maicon. Nagatomo, Fernando, Feghuli, Belhanda, Rodriges, Gomis Kadıköy'e ilk kez çıkacak.

GALATASARAY, KADIKÖY'DE 18 YILDIR GALİP GELEMİYOR!

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 17 Mart Cumartesi günü Fenerbahçe'ye konuk olacak Galatasaray, rakibine karşı deplasmanda galibiyete hasret. Fenerbahçe deplasmanında son galibiyetini 22 Aralık 1999'da 2-1'lik sonuçla alan sarı-kırmızılı takım, aradan geçen 18 yılı aşkın sürede rakibini deplasmanda yenmeyi başaramadı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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