FENERBAHÇE'DEN FLAŞ KARAR
Fenerbahçe'de sakatlık sonrası form grafiği hızla yükselen Brezilyalı yıldızın, Beşiktaş derbisinde görev alabileceği öğrenildi.
Fenerbahçe'de sakatlık sonrası form grafiği hızla yükselen Brezilyalı yıldızın, Beşiktaş derbisinde görev alabileceği öğrenildi. Ancak kondisyon açısından 90 dakikayı çıkarması mümkün görünmeyen Diego'nun maksimum 60 dakika oynayabileceği tespit edildi.
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