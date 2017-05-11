Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'a yakınlığı ile bilinen gazeteci Meriç Müldür, Sarı-Lacivertlilerle ilgili çok konuşulacak transferleri ve yeni hocanın sözleşme detaylarını açıkladı. İşte Müldür'ün sözleri:



AYKUT KOCAMAN 5 YILLIK İMZA İSTİYOR



"Yanlış anlaşılmasın birinci ağızdan yani başkandan alınmış bilgi değil. Üstelik transfer bu. Islak imzayı görmeden hiçbir transfer bitmiş sayılmaz. Teknik direktör Aykut Kocaman. Hoca 3+2 yıllık sözleşme istiyor. Yani 5 sene. Şampiyonluk kadrosu kuracak."



TRANSFERLERE FFP ENGELİ



"Aziz Yıldırım en az 6 transfer planlıyor. 3 tanesi son aşamada. Tabii astronomik rakamlarla da karşılaşılıyor. Yoksa başkan bugüne kadar transferi bitirmişti. FFP dikkate alınmak zorunda, bu yüzden de transferlerin çoğu kiralık olacak."



MEHMET EKİCİ



"Mehmet Ekici zaten biliniyor. İlk transfer o. Sezon içinde yaşananlar sırasında ortaya koyduğu tavır ayrıca takdir görüyor."



EMRE MOR



"Emre Mor için kulübü Borussia Dortmund ile görüşmeler sürüyor."







kaynak:sabah