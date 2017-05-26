Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, milli smaçör Meliha İsmailoğlu'nu kadrosuna dahil etti.



Eczacıbaşı Spor Kulübünden yapılan açıklamada, geçen sezon Fenerbahçe'de forma giyen 23 yaşındaki voleybolcu ile anlaşmaya varıldığı bildirildi.



Bosna Hersek asıllı olan Meliha İsmailoğlu, kariyerinde daha önce Kula Gradacac, İlbank ve Fenerbahçe formalarını giydi.







kaynak:sabah