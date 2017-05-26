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fenerbahçe'den eczacıbaşı'na transfer oldu

FENERBAHÇE'DEN ECZACIBAŞI'NA TRANSFER OLDU

Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, milli smaçör Meliha İsmailoğlu'nu kadrosuna dahil etti.

Tarih : 26 Mayıs 2017, 17:21
Puan Ver : Fenerbahçe'den Eczacıbaşı'na Transfer Oldu(7/10)7


Eczacıbaşı Spor Kulübünden yapılan açıklamada, geçen sezon Fenerbahçe'de forma giyen 23 yaşındaki voleybolcu ile anlaşmaya varıldığı bildirildi.



Bosna Hersek asıllı olan Meliha İsmailoğlu, kariyerinde daha önce Kula Gradacac, İlbank ve Fenerbahçe formalarını giydi.



 



kaynak:sabah








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