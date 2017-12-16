Bayern Münih Deplasmanda Stuttgart'ı 1-0 Mağlup Etti
Arda Turan İçin Sürpriz Beşiktaş İddiası!
Kadın Hakemden Gurbetçi Futbolcu Kerem Demirbay’A Ofsayt Dersi
Fenerbahçe'den Cengiz Ünder Atağı! Oynama Garantisi Verildi
Ankara'da Gol Sesi Çıkmadı!
Trabzonspor'un Yıldızı Arjantin Yolcusu
Derbide Gülen Taraf Beşiktaş!
Galatasaray'da Yeni Malatyaspor Maçı Öncesi Serdar Aziz Sürprizi
7,2 Milyar Lira Fazladan Faiz Ödüyoruz
Aziz Yıldırım'dan Vida Açıklaması: Tamamıyla Yalandır
Jose Mourinho Yıldız Futbolcuyu Gözden Çıkadı
Fikret Orman Ukrayna'ya Gidiyor! Beşiktaş'tan Marlos Seferi
Fernandao Brezilya Ekibi Cruzeiro İle Anlaştı
Bakan Albayrak: 28 Ab Üyesi Ülke Arasında Elektrik Ve Doğal Gazı En Ucuz Kullanan Ülke Türkiye
Cüneyt Çakır Resmen Beşiktaş'ı Yaktı!
Suriyeli Sığınmacıya Messi'den Büyük Sürpriz
Serdar Ali Çelikler: Fenerbahçe Vida İle Görüştü
Lucho Gonzalez'in Eşi Andreia Marques: Lucho Beni Öldürmeye Kalktı
Drogba'nın Son Hali Görenleri Şaşkına Çevirdi
Fener'e Kumpasın Mimarı! İşte Fetö'nün 3 Temmuz İmamı

Fenerbahçe'den Cengiz Ünder atağı! Oynama garantisi verildi

FENERBAHÇE'DEN CENGİZ ÜNDER ATAĞI! OYNAMA GARANTİSİ VERİLDİ

Roma kiralamayı düşündükleri Cengiz Ünder için Fenerbahçe devreye girdi. Salih Uçan transferinde yakın ilişkiler kurulan Roma kulübü Cengiz'in Fenerbahçe'ye kiralanması konusunda ikna edilmeye çalışılıyor.

Tarih : 16 Aralık 2017, 19:50
Puan Ver : Fenerbahçe'den Cengiz Ünder Atağı! Oynama Garantisi Verildi(10/10)6

Sarı-lacivertliler, yabancı kontenjanının dolu olması nedeniyle yerli isimleri de gündemine almıştı. Fenerbahçe, kanat takviyesi için Celta Vigo'da umduğunu bulamayan Emre Mor'u gözüne kestirmişti. Ancak kanarya'nın gündemindeki tek ismin Emre olmadığı öğrenildi. Fenerbahçe asıl bombayı Cengiz Ünder ile patlatmak istiyor. Sarı-lacivertliler, sezon başında Başakşehir'den Roma'ya transfer olan milli yıldızı yarım sezonluğuna ya da 1.5 sezonluğuna renklerine katmak için harekete geçmeye hazırlanıyor.

OYNAMA GARANTİSİ VERİLDİ

İtalyan devi, ocak ayında Cengiz'i kiralık göndermeye sıcak bakıyor. Ancak Roma'nın önceliği, İtalya Serie A takımlarından biriyle anlaşmak. Fenerbahçe ise sarı-kırmızılılar'ı bu kararından vazgeçirmek için, Salih Uçan transferinde kurulan iyi ilişkilere güveniyor. Yönetim, Cengiz için oynama garantisi vererek Roma'yı ikna etmeye çalışacak.

AYKUT KOCAMANA ÇOK İSTİYOR

Cengiz Ünder, tam anlamıyla Aykut Kocaman'ın hayallerini süslüyor. Cengiz'in yüksek tekniği, hızı, paslı oyunu sevmesi ve takım oyununa yatkınlığı; tam da Kocaman'ın istediği özellikler. Sarı lacivertliler'in bu nedenle kanat transferinde önceliği 20 yaşındaki oyuncuya vereceği öğrenildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Fenerbahçe  Den  Cengiz  Ünder  Atağı  Oynama  Garantisi  Verildi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER