FENERBAHÇE'DEN CENGİZ ÜNDER ATAĞI! OYNAMA GARANTİSİ VERİLDİ
Roma kiralamayı düşündükleri Cengiz Ünder için Fenerbahçe devreye girdi. Salih Uçan transferinde yakın ilişkiler kurulan Roma kulübü Cengiz'in Fenerbahçe'ye kiralanması konusunda ikna edilmeye çalışılıyor.
Sarı-lacivertliler, yabancı kontenjanının dolu olması nedeniyle yerli isimleri de gündemine almıştı. Fenerbahçe, kanat takviyesi için Celta Vigo'da umduğunu bulamayan Emre Mor'u gözüne kestirmişti. Ancak kanarya'nın gündemindeki tek ismin Emre olmadığı öğrenildi. Fenerbahçe asıl bombayı Cengiz Ünder ile patlatmak istiyor. Sarı-lacivertliler, sezon başında Başakşehir'den Roma'ya transfer olan milli yıldızı yarım sezonluğuna ya da 1.5 sezonluğuna renklerine katmak için harekete geçmeye hazırlanıyor.
OYNAMA GARANTİSİ VERİLDİ
İtalyan devi, ocak ayında Cengiz'i kiralık göndermeye sıcak bakıyor. Ancak Roma'nın önceliği, İtalya Serie A takımlarından biriyle anlaşmak. Fenerbahçe ise sarı-kırmızılılar'ı bu kararından vazgeçirmek için, Salih Uçan transferinde kurulan iyi ilişkilere güveniyor. Yönetim, Cengiz için oynama garantisi vererek Roma'yı ikna etmeye çalışacak.
AYKUT KOCAMANA ÇOK İSTİYOR
Cengiz Ünder, tam anlamıyla Aykut Kocaman'ın hayallerini süslüyor. Cengiz'in yüksek tekniği, hızı, paslı oyunu sevmesi ve takım oyununa yatkınlığı; tam da Kocaman'ın istediği özellikler. Sarı lacivertliler'in bu nedenle kanat transferinde önceliği 20 yaşındaki oyuncuya vereceği öğrenildi.
Kaynak: haberinburada
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