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Fenerbahçe'den Beşiktaş'a Bayern Münih göndermesi

FENERBAHÇE'DEN BEŞİKTAŞ'A BAYERN MÜNİH GÖNDERMESİ

Pazar günü Beşiktaş ile oynanacak derbiye özel bir klip hazırlayan Fenerbahçe, ezeli rakibine Bayern Münih göndermesinde bulundu.

Tarih : 23 Şubat 2018, 20:00
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Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 25 Şubat Pazar günün Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında Vodafone Park'ta oynanacak derbi öncesi sarı-lacivertli ekip, ezeli rakibine hazırladığı video ile göndermede bulundu. Fenerbahçe, pazar günkü Beşiktaş derbisine özel hazırladığı videoda Bayern Münih'in gol sonrası statta çaldığı müziği kullandı.

BAYERN MUNIH BEŞİKTAŞ'I FARKLI GEÇTİ

Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında sahasında konuk ettiği Beşiktaş'ı 5-0 mağlup etmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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