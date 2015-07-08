O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

fenerbahçe'den ayrılmak zordu

FENERBAHÇE'DEN AYRILMAK ZORDU

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü ile iki yıllık sözleşme imzalayan Emre Belözoğlu, "Fenerbahçe'den ayrılmak çok zordu. Bana idari görev teklif edildi ama ben futbolu bırakmak istemediğim için kabul etmedim" dedi.

Tarih : 08 Temmuz 2015, 12:36
Puan Ver : Fenerbahçe'den Ayrılmak Zordu(10/10)9


Emre Belözoğlu imza töreninde şunları söyledi...



- Buraya Türkiye'nin örnek ailesine birey olmaya geldim. Ligi 4. bitiren bu takımın bir parçası olmaya gayret edeceğim. Futbol hayatımı bu takımın başarısı ile taçlandırmak istiyorum. Başkan'ın dediği gibi bu kurumsal örnek yapının üzerine ne koyarım diye düşüneceğim.



- Arda ülkemizin son dönemdeki en büyük yıldızı, gururumuz. O büyük kulübün onu tercih etmesi beni de abisi olarak gururlandırıyor. İnşallah Atletico Madrid'deki başarılarını tekrarlar. Orada çok büyük başarılara imza atacak. Türkiye'deki gençlere örnek olacağını düşünüyorum Arda'nın...



- F.Bahçe'de çok güzel ve zorlu günlerim geçti. Kaptanlığa kadar yükseldim. Çok büyük ve zor bir camia. Benim için zor bir karardı ayrılmak. Profesyonel hayatta bunlar var. F.Bahçe'de terimin son damlasına kadar mücadele ettim. Sokaktaki taraftarın ayrılmama verdiği tepki önemli. Çok hata yapsam da doğrularımın daha doğru olduğunu düşünüyorum. Yönetimin kararına saygı duyuyorum bu güzide kulüpten teklif gelince karar vermek çok zor olmadı. Fenerbahçe'den ayrılmak ne kadar zorsa, Başakşehir'e gelmek o kadar kolay oldu.








Etiketler: Fenerbahçe  Den  Ayrılmak  Zordu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER