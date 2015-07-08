

Emre Belözoğlu imza töreninde şunları söyledi...







- Buraya Türkiye'nin örnek ailesine birey olmaya geldim. Ligi 4. bitiren bu takımın bir parçası olmaya gayret edeceğim. Futbol hayatımı bu takımın başarısı ile taçlandırmak istiyorum. Başkan'ın dediği gibi bu kurumsal örnek yapının üzerine ne koyarım diye düşüneceğim.







- Arda ülkemizin son dönemdeki en büyük yıldızı, gururumuz. O büyük kulübün onu tercih etmesi beni de abisi olarak gururlandırıyor. İnşallah Atletico Madrid'deki başarılarını tekrarlar. Orada çok büyük başarılara imza atacak. Türkiye'deki gençlere örnek olacağını düşünüyorum Arda'nın...







- F.Bahçe'de çok güzel ve zorlu günlerim geçti. Kaptanlığa kadar yükseldim. Çok büyük ve zor bir camia. Benim için zor bir karardı ayrılmak. Profesyonel hayatta bunlar var. F.Bahçe'de terimin son damlasına kadar mücadele ettim. Sokaktaki taraftarın ayrılmama verdiği tepki önemli. Çok hata yapsam da doğrularımın daha doğru olduğunu düşünüyorum. Yönetimin kararına saygı duyuyorum bu güzide kulüpten teklif gelince karar vermek çok zor olmadı. Fenerbahçe'den ayrılmak ne kadar zorsa, Başakşehir'e gelmek o kadar kolay oldu.