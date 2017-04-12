

Bonservisine ücret ödenmeyen ancak hatırı sayılır bir imza parasının yanı sıra 2.5 milyon euro civarında bir yıllık ücret alan Hollandalı sağ bek, sarı-lacivertlileri maddi yönden de çok sıkıştırıyor.Yönetimin planı, Wiel'i sezon sonunda göndermek. Bu karar Hollandalı futbolcuya da iletildi, "Kendine kulüp bul" denildi. Ancak 29 yaşındaki futbolcu, istediği teklifleri alamadı. Gelen teklifler ise Fenerbahçe'de kazandığının çok çok altında.