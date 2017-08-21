Fenerbahçe'den ayrılan Gregory van der Wiel, Serie A ekibi Cagliari için sağlık kontrolünden geçti. Oyuncu, İtalyan ekibinden yıllık 1 milyon Euro kazanacak.

Fenerbahçe'den ayrılan Gregory van der Wiel, Cagliari için sağlık kontrolünden geçti. Van der Wiel'in Fenerbahçe'den ayrılarak Cagliari'ye gitmesi sadece imzaya kaldı. Hollandalı oyuncu, bugün İtalyan ekibi için sağlık kontrollerinden geçti.

1 YILLIK KİRALANDI

Cagliari ile transfer görüşmesi için İtalya'ya giden Van der Wiel'in Serie A ekibi ile her konuda anlaşma sağladığı öğrenildi. Cagliari'nin Hollandalı oyuncunun 1 yıllık kiralama bedeli olarak Fenerbahçe'ye 1 milyon Euro ödemesi bekleniyor.

Fenerbahçe'ye geçen sezon PSG'den transfer edilen 29 yaşındaki sağ bek, 17 maçta 1 asist yaptı.

Kaynak: haberinburada