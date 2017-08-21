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Fenerbahçe'den Ayrılan Wiel, Cagliari İçin Sağlık Kontrolünden Geçti

FENERBAHÇE'DEN AYRILAN WİEL, CAGLİARİ İÇİN SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ

Fenerbahçe'den ayrılan Gregory van der Wiel, Serie A ekibi Cagliari için sağlık kontrolünden geçti. Oyuncu, İtalyan ekibinden yıllık 1 milyon Euro kazanacak.

Tarih : 21 Ağustos 2017, 18:40
Puan Ver : Fenerbahçe'den Ayrılan Wiel, Cagliari İçin Sağlık Kontrolünden Geçti(6/10)2

Fenerbahçe'den ayrılan Gregory van der Wiel, Cagliari için sağlık kontrolünden geçti. Van der Wiel'in Fenerbahçe'den ayrılarak Cagliari'ye gitmesi sadece imzaya kaldı. Hollandalı oyuncu, bugün İtalyan ekibi için sağlık kontrollerinden geçti.

1 YILLIK KİRALANDI

Cagliari ile transfer görüşmesi için İtalya'ya giden Van der Wiel'in Serie A ekibi ile her konuda anlaşma sağladığı öğrenildi. Cagliari'nin Hollandalı oyuncunun 1 yıllık kiralama bedeli olarak Fenerbahçe'ye 1 milyon Euro ödemesi bekleniyor.

Fenerbahçe'ye geçen sezon PSG'den transfer edilen 29 yaşındaki sağ bek, 17 maçta 1 asist yaptı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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