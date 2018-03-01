300 Kilo Dinamit Binayı Yıkmaya Yetmedi! Patlama Anı Kamerada
40 Kurbanı Var! 30 Yıldır Aranan Sambre Tecavüzcüsü Yakalandı
Taraftarın Kolunu Isıran Futbolcuya Ceza!
Bodrum Otelleri Tatil Beklentilerinizi Sonuna Kadar Gerçekleştirmeyi Hedefliyor!
Fetö'nün Tsk Soruşturmasında 39 Asker Tutuklandı
Fenerbahçeli Mehmet Ekici, 102 Gün Sonra Bir İlki Yaşadı
Wesley Sneijder'den Yıllar Sonra Gelen Galatasaray İtirafı
Ak Parti- Saadet Görüşmesi Sona Erdi! İttifakla İlgili Açıklama Geldi
Ariel Ortega'dan Olay Sözler: Kariyerimin En Kötü Günleriydi
Dev Derbiye Dakikalar Kaldı! İşte Sürprizlerle Dolu 11'ler
Yolcu Minibüsü Çaya Uçtu! Yaralılar Var
Fenerbahçe'den Sert Açıklama: Suç Duyurusunda Bulunulacaktır
Emniyet Üniformaları Değişti!
Eğlence Mekanına Silahlı Saldırı Düzenleyip Cep Telefonuna Çektiler
Beşiktaş'ın Yıldızı Quaresma'dan Transfer İtirafı: Teklif Aldım
Ypg'liler Püskürtülüyor! İşte Raco'nun Kuşatma Altındaki Görüntüleri
Erdoğan'a Senegal'de Görkemli Karşılama!
Malatya'da 19-0'lık Maç 60. Dakikada Hakem Kararıyla Bitti
Arjantin-İsrail Maçında Messi Oynarsa, Tangocular 3 Milyon Dolar Kazanacak
Deniz Kuvvetleri Komutanı'nın Koruması Fetö'den Gözaltında

Fenerbahçe'den ayrılan Pereira, şimdi dünyaları kazanıyor

FENERBAHÇE'DEN AYRILAN PEREİRA, ŞİMDİ DÜNYALARI KAZANIYOR

Bir dönem Fenerbahçe'nin de teknik direktörlüğünü yapan Vitor Pereira, Çin ekibi Shanghai SIPG'den yıllık 5 milyon euro kazanıyor.

Tarih : 01 Mart 2018, 16:10
Puan Ver : Fenerbahçe'den Ayrılan Pereira, Şimdi Dünyaları Kazanıyor(5/10)1

Çin Ligi takımlarının teknik direktörlerinin kazandığı yıllık ücretler dudak uçuklattı. Fenerbahçe'nin eski teknik adamı Vitor Pereira da aldığı parayla adeta servetin sahibi oldu.

Fenerbahçe'ye 11 Haziran 2015 yılında gelen Portekizli teknik adam Vitor Pereira, sarı lacivertlilerde sadece 1 sezon görev yaptı. Oynattığı oyun ve yaptığı açıklamalar çok tartışıldı.

FENERBAHÇE LİGDE 2. OLMUŞTU

Kanarya ile yollarını Ağustos 2016'da ayıran tecrübeli teknik adam, 2015/2016 sezonunu Beşiktaş'ın arkasında 2. sırada tamamladı. Portekizli çalıştırıcı Fenerbahçe'den yıllık 2.7 milyon Euro alıyordu.

Sarı lacivertlilerden sonra Almanya Bundesliga 2 takımlarından 1860 Münih'in başına geçti, ancak çalıştırdığı takımı o sezon küme düşürdü. Şimdi ise Çin Süper Ligi takımlarından Shanghai SIPG takımında teknik direktörlük yapıyor. Portekizli teknik adam, yıllık 5 milyon euro kazanıyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Fenerbahçe  Den  Ayrılan  Pereira  Şimdi  Dünyaları  Kazanıyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER