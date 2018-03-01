Bir dönem Fenerbahçe'nin de teknik direktörlüğünü yapan Vitor Pereira, Çin ekibi Shanghai SIPG'den yıllık 5 milyon euro kazanıyor.

Çin Ligi takımlarının teknik direktörlerinin kazandığı yıllık ücretler dudak uçuklattı. Fenerbahçe'nin eski teknik adamı Vitor Pereira da aldığı parayla adeta servetin sahibi oldu.

Fenerbahçe'ye 11 Haziran 2015 yılında gelen Portekizli teknik adam Vitor Pereira, sarı lacivertlilerde sadece 1 sezon görev yaptı. Oynattığı oyun ve yaptığı açıklamalar çok tartışıldı.

FENERBAHÇE LİGDE 2. OLMUŞTU

Kanarya ile yollarını Ağustos 2016'da ayıran tecrübeli teknik adam, 2015/2016 sezonunu Beşiktaş'ın arkasında 2. sırada tamamladı. Portekizli çalıştırıcı Fenerbahçe'den yıllık 2.7 milyon Euro alıyordu.

Sarı lacivertlilerden sonra Almanya Bundesliga 2 takımlarından 1860 Münih'in başına geçti, ancak çalıştırdığı takımı o sezon küme düşürdü. Şimdi ise Çin Süper Ligi takımlarından Shanghai SIPG takımında teknik direktörlük yapıyor. Portekizli teknik adam, yıllık 5 milyon euro kazanıyor.

Kaynak: haberinburada