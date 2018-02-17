FENERBAHÇE'DEN ALANYASPOR'A FARKLI TARİFE!
Süper Lig 22. hafta maçında Fenerbahçe sahasında konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor'u Giuliano (2) ve Fernandao'nun golleriyle 3-0 mağlup etti.
Spor Toto Süper Lig 22. hafta maçında Fenerbahçe sahasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk etti.
KARŞILAŞMAYA AYTEMİZ ALANYASPOR ETKİLİ BAŞLADI
Konuk ekip Aytemiz Alanyaspor Fenerbahçe kalesinde kontra ataklarla etkili olmaya çalıştı. Mücadelenin ilk 15 dakikasında 2 önemli pozisyon yakalayan Akdeniz ekibi, Volkan Demirel'in sakatlığı sonrası forma şansı bulan Kameni'yi geçemedi.
PERDEYİ GIULIANO AÇTI
Mücadelenin 22. dakikasında Valbuena'nın pasında topla buluşan Brezilyalı yıldız Giuliano, Alanyaspor kalecisi Riou'dan sıyrıldıktan sonra topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.
FERNANDAO FARKI 2'YE ÇIKARDI
27. dakikada Giuliano'nun pasında sağ kanatta topla buluşan Aatıf ceza sahası içinde Fernandao'yu gördü ve Brezilyalı futbolcu topu ağlara göndererek farkı ikiye çıkardı.
MEHMET TOPAL DİREĞE TAKILDI
Fenerbahçe 40. dakikada Mehmet Topal ile 3. gole çok yaklaştı. Sol kanattan gelişen sarı-lacivertlilerin atağında Hasan Ali'nin ceza sahasına gönderdiği top defanstan sekip Mehmet Topal'ın önüne düştü. Mehmet sol ayağıyla çok sert bir şut çıkardı fakat top kale direğine çarparak oyun alanına geri döndü.
İlk yarının kalan bölümlerinde başka gol olmayınca Fenerbahçe soyunma odasına 2-0 önde gitti.
JOSEF DE SOUZA MUTLAK POZİSYONDAN YARARLANAMADI
57. dakikada gelişen Fenerbahçe atağında sağ kanattan yapılan ortayı Mehmet Topal indirdi. Ceza sahası içinde topla buluşan Josef de Souza sol ayağıyla denedi fakat kaleyi bulamadı.
GIULIANO YENİDEN SAHNEDE
59. dakikada Josef de Souza'nın ceza sahası içerisinde yerde kalmasının ardından maçın hakemi Ümit Öztürk beyaz noktayı gösterdi. Topun başına geçen Brezilyalı yıldız Giuliano kaleci ile topu ayrı köşelere gönderdi ve Fenerbahçe'yi 3-0 öne geçirdi.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Fenerbahçe sahadan 3-0 galip ayrıldı.
Kaynak: haberinburada
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