Fenerbahçe'de teknik direktör Dick Advocaat ile 1 sezon daha devam edilmesi kararı alındı. İşte detaylar...



Mosturoğlu, FBTV'de katıldığı programda açıklamalarda bulunurken, Dick Advocaat'ın gelecek sezon da takımın başında kalmasını istediklerini aktardı.



Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın Hollandalı teknik adamla görüştüğünü dile getiren Mosturoğlu, "Başkan, Advocaat'a 1 yıl daha teklifte bulundu. Advocaat ise kolay bir karar olmadığını ve düşüneceğini söyledi." ifadelerini kullandı.







kaynak:sabah