FENERBAHÇE'DEN ADVOCAAT AÇIKLAMASI: 1 YIL DAHA...
Fenerbahçe'de teknik direktör Dick Advocaat ile 1 sezon daha devam edilmesi kararı alındı. İşte detaylar...
Mosturoğlu, FBTV'de katıldığı programda açıklamalarda bulunurken, Dick Advocaat'ın gelecek sezon da takımın başında kalmasını istediklerini aktardı.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın Hollandalı teknik adamla görüştüğünü dile getiren Mosturoğlu, "Başkan, Advocaat'a 1 yıl daha teklifte bulundu. Advocaat ise kolay bir karar olmadığını ve düşüneceğini söyledi." ifadelerini kullandı.
kaynak:sabah
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar