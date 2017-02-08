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Fenerbahçe'den Advocaat Açıklaması: 1 Yıl Daha...
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fenerbahçe'den advocaat açıklaması: 1 yıl daha...

FENERBAHÇE'DEN ADVOCAAT AÇIKLAMASI: 1 YIL DAHA...

Fenerbahçe'de teknik direktör Dick Advocaat ile 1 sezon daha devam edilmesi kararı alındı. İşte detaylar...

Tarih : 08 Şubat 2017, 12:59
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Mosturoğlu, FBTV'de katıldığı programda açıklamalarda bulunurken, Dick Advocaat'ın gelecek sezon da takımın başında kalmasını istediklerini aktardı.



Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın Hollandalı teknik adamla görüştüğünü dile getiren Mosturoğlu, "Başkan, Advocaat'a 1 yıl daha teklifte bulundu. Advocaat ise kolay bir karar olmadığını ve düşüneceğini söyledi." ifadelerini kullandı.



 



kaynak:sabah








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