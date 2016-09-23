Disiplin kurulu, FETÖ/PDY soruşturmalarında adı geçen hakim, savcı ve polis müdürü 8 kişinin kulüpten ihracı için oy birliğiyle karar aldı - Kulüpten ihracı istenen isimler arasında futbolda şike davasının savıcısı olan Mehmet Berk de bulunuyor.