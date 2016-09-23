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fenerbahçe'den 8 isme ihraç talebi

FENERBAHÇE'DEN 8 İSME İHRAÇ TALEBİ

Disiplin kurulu, FETÖ/PDY soruşturmalarında adı geçen hakim, savcı ve polis müdürü 8 kişinin kulüpten ihracı için oy birliğiyle karar aldı - Kulüpten ihracı istenen isimler arasında futbolda şike davasının savıcısı olan Mehmet Berk de bulunuyor.

Tarih : 23 Eylül 2016, 15:24
Puan Ver : Fenerbahçe'den 8 İsme İhraç Talebi(0/10)


Fenerbahçe Kulübü Disiplin Kurulu, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmalarında adı geçen hakim, savcı ve polis müdürü olan 8 ismin kulüpten ihracı için oy birliğiyle karar aldı.



İhracı istenen isimler arasında 3 Temmuz 2011'de başlayan futbolda şike davasının savcısı Mehmet Berk'in yanı sıra hakimler Mehmet Erdoğan, Mehmet Karababa, Dursun Ali Gündoğdu, savcılar Fikret Seçen, Cihan Kansız, Hakan Karaali ve polis müdürü Mutlu Ekizoğlu bulunuyor.








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