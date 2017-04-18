

Sarı Lacivertliler aracılar vasıtası ile Osmanlıspor'un kapısını çalarlarken istenen yüksek bonservis bedeli nedeniyle alternatif arayışlarına yöneldiler.



Takas formulünü masaya süren Fenerbahçe Yönetimi'nin ilk etapta önerdiği isimler yüksek maaşları nedeniyle Osmanlıspor Yönetimi tarafından kabul görmedi.



Osmanlıspor'un sarı lacivertli takımdan genç ve kendini kanıtlamış isimleri düşünebileceklerini Fenerbahçe Yönetimine ilettiği ve görüşmelerin ileri bir tarihte yeniden başlayacağı öğrenildi.







kaynak:sabah