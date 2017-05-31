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fenerbahçe'de zorunlu ayrılık! moussa sow...

FENERBAHÇE'DE ZORUNLU AYRILIK! MOUSSA SOW...

Fenerbahçe'de, sezon başında Al Ahli takımından kiralanan Moussa Sow'la yollar zorunlu olarak ayrılıyor.

Tarih : 31 Mayıs 2017, 09:47
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Fenerbahçe ile Moussa Sow'un yolları zorunlu olarak ayrılıyor. Sow'un bonservisini elinde bulunduran Al Ahli'nin mali sıkıntı içerisinde olduğu, kaynak arayışı içinde bulundukları ifade edildi. Bu nedenle kulüp, ilk etapta Fenerbahçe'ye satış teklifinde bulundu ve aldığı fiyata geri verebileceğini söyledi. Sarı-lacivertliler, Arap kulübünün istediği 17 milyon euroluk bu ücreti doğal olarak ödenmesi söz konusu değil...



Sow'un kiralanması da zor... Bu kez oyuncunun maaşını da ödemek zorunda kalacak olan Fenerbahçe, kiralama bedeliyle birlikte 8 milyon euro vermek zorunda kalacak. Üstelik bu sezonki performansı da Fenerbahçe Yönetimi'ni mutlu etmedi. Bundan dolayı Moussa Sow ile zorunlu bir veda yaşanacak.



 



kaynak:fanatik








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