

Fenerbahçe yeni teknik direktörünü Hollanda'da buldu. Yöneticilerin Hollanda'da tecrübeli teknik adam Dick Advocaat'la görüştüğü ve tarafların anlaşma sağladığı belirtildi.







Grasshoppers maçına "yeni hoca" planı







Pereira'yla köprülerin tamamen atılmasının ardından yeni teknik adam arayışlarına hız veren ve dört koldan görüşmelere başlayan Fenerbahçe'de özellikle Grasshoppers maçına yeni teknik adamla çıkma planı vardı.