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fenerbahçe'de yeni teknik direktör dick advocaat!

FENERBAHÇE'DE YENİ TEKNİK DİREKTÖR DİCK ADVOCAAT!

Fenerbahçe'de yeni hoca kararı verildi. Yöneticiler Hollandalı tecrübeli teknik adam Dick Advocaat'da karar kıldı. Taraflar her konuda anlaşma sağladı.

Tarih : 15 Ağustos 2016, 12:27
Puan Ver : Fenerbahçe'de Yeni Teknik Direktör Dick Advocaat!(0/10)


Fenerbahçe yeni teknik direktörünü Hollanda'da buldu. Yöneticilerin Hollanda'da tecrübeli teknik adam Dick Advocaat'la görüştüğü ve tarafların anlaşma sağladığı belirtildi.



Grasshoppers maçına "yeni hoca" planı



Pereira'yla köprülerin tamamen atılmasının ardından yeni teknik adam arayışlarına hız veren ve dört koldan görüşmelere başlayan Fenerbahçe'de özellikle Grasshoppers maçına yeni teknik adamla çıkma planı vardı.








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