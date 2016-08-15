FENERBAHÇE'DE YENİ TEKNİK DİREKTÖR DİCK ADVOCAAT!
Fenerbahçe'de yeni hoca kararı verildi. Yöneticiler Hollandalı tecrübeli teknik adam Dick Advocaat'da karar kıldı. Taraflar her konuda anlaşma sağladı.
Fenerbahçe yeni teknik direktörünü Hollanda'da buldu. Yöneticilerin Hollanda'da tecrübeli teknik adam Dick Advocaat'la görüştüğü ve tarafların anlaşma sağladığı belirtildi.
Grasshoppers maçına "yeni hoca" planı
Pereira'yla köprülerin tamamen atılmasının ardından yeni teknik adam arayışlarına hız veren ve dört koldan görüşmelere başlayan Fenerbahçe'de özellikle Grasshoppers maçına yeni teknik adamla çıkma planı vardı.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar