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fenerbahçe'de yeni patron kim olacak?

FENERBAHÇE'DE YENİ PATRON KİM OLACAK?

Fenerbahçe yönetimi bir yandan Vitor Pereira ile yolları ayırmak için geri sayıma geçerken bir yandan da yeni teknik direktörünü arıyor...

Tarih : 12 Ağustos 2016, 15:20
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 UEFA Avrupa Ligi Play-off ilk maçında oynanacak Grasshoppers mücadelesine sayılı günler kala Fenerbahçe teknik direktör krizini sonlandırmaya çalışıyor. Teknik direktör Vitor Pereira ile yolların ayrılması için kararı veren yönetim, bu görev için yeni isimlerle temasa geçti.



Pellegerini ve Hiddink

Manuel Pellegrini için nabız yoklayan Fenerbahçe'de yeni aday Hollandalı Guus Hiddink. Daha önce 1990-1991 sezonunda da Sarı lacivertli takımın başına getirilen Hiddink ile anlaşılması halinde ikinci dönem başlayacak. 2010-2011 sezonunda Türkiye A Milli Takımı da çalıştıran deneyimli çalıştırıcı play-off'da Hırvatistan'a elenerek Avrupa Şampiyonası vizesini kaybetmişti. Hiddink daha önce Valencia, Real Madrid, Chelsea gibi önemli kulüp takımlarının yanı sıra; Rusya, Hollanda ve Güney Kore milli takımlarını da çalıştırdı.








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