Fenerbahçe ile 4 yıllığına yeniden anlaşan milli futbolcu Mehmet Topal, bu süreçte kaptanlık görevini de üstlenecek.



Volkan Demirel'le birlikte sarı-lacivertli ekibin saha içi liderliğini yapacak olan Mehmet Topal'ın kadroda tutulması büyük sevinçle karşılandı. 2012'den itibaren Fenerbahçe forması giyen tecrübeli futbolcuyla nikah tazelenmesi yeni bir transferden daha değerli olarak yorumlandı.







Gökhan Gönül'le yollarını ayıran Fenerbahçe'de iç transferdeki sıkıntı Mehmet Topal ile sona erdi. Tecrübeli orta sahayla 4 yıllık yeni sözleşme yapıldı. Topal'ın mevcut sözleşmesi 2 milyon eurodan 2.6 milyon euroya çıkarıldı.