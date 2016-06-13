O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

fenerbahçe'de yeni kaptan mehmet topal

FENERBAHÇE'DE YENİ KAPTAN MEHMET TOPAL

Fenerbahçe ile 4 yıllığına yeniden anlaşan milli futbolcu Mehmet Topal, bu süreçte kaptanlık görevini de üstlenecek.

Tarih : 13 Haziran 2016, 11:43
Puan Ver : Fenerbahçe'de Yeni Kaptan Mehmet Topal(6/10)7


Volkan Demirel'le birlikte sarı-lacivertli ekibin saha içi liderliğini yapacak olan Mehmet Topal'ın kadroda tutulması büyük sevinçle karşılandı. 2012'den itibaren Fenerbahçe forması giyen tecrübeli futbolcuyla nikah tazelenmesi yeni bir transferden daha değerli olarak yorumlandı.



Gökhan Gönül'le yollarını ayıran Fenerbahçe'de iç transferdeki sıkıntı Mehmet Topal ile sona erdi. Tecrübeli orta sahayla 4 yıllık yeni sözleşme yapıldı. Topal'ın mevcut sözleşmesi 2 milyon eurodan 2.6 milyon euroya çıkarıldı.








Etiketler: Fenerbahçe  De  Yeni  Kaptan  Mehmet  Topal    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER