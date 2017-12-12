FENERBAHÇE'DE YEDEK KALAN OZAN TUFAN: NE YAPACAĞIMI ŞAŞIRDIM
Fenerbahçe'de son 4 lig maçında forma bulamayan Ozan Tufan, "Ne yapacağımı şaşırdım." dedi.
Aykut Kocaman'ın son 4 lig maçında bir dakika bile süre vermediği Ozan Tufan'ın ağzını bıçak açmıyordu.Yıldız futbolcu sessizliğini bozup, yakın çevresine dert yandı.
Daha önce "hücuma katkı yapamıyor" diye eleştirildiğini söyleyen Ozan, son dönemde ise "defansa yardım etmemekle" itham edildiğini belirterek, "Ben de ne yapacağımı şaşırdım" dediği belirtildi.
MESAJ KİME BİLİNMİYOR
Fotomaç'ın haberine göre; bu mesajın "Ozan'a onu neden yedek bıraktığımı söyledim" diyen Aykut Kocaman'a mı yoksa basında çıkan eleştirilere karşı mı olduğu anlaşılamadı.
Kaynak: haberinburada
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