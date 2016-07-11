FENERBAHÇE'DE VESELY'DEN SONRA EKPE UDOH DA YUVADA KALDI
Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayan, Turkish Airlines Euroleague'de ise 2 sezondur final four oynayan Fenerbahçe'ye Jan Vesely'den sonra Ekpe Uhod'tan da müjdeli haber geldi.
Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayan, Turkish Airlines Euroleague'de ise 2 sezondur final four oynayan Fenerbahçe'ye Jan Vesely'den sonra Ekpe Uhod'tan da müjdeli haber geldi.
NBA'e dönüp dönmeyeceği merak konusu olan ABD'li basketbolcunun Fenerbahçe'de kalacağı açıklandı.
Sarı lacivertli kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 29 yaşındaki pivot ile 1+1 yıllık sözleşme için anlaşma sağlandığı belirtildi. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımımız, 2015-2016 sezonunda formamızı giyen ve gösterdiği performansla Avrupa'nın en değerli uzun oyuncularından biri olarak isminden söz ettiren Ekpe Udoh ile 1+1 yıllık yeni sözleşme imzalanması konusunda anlaşmaya varmıştır."
Ekpe Udoh, Fenerbahçe forması giydiği 2015-2016 sezonunda 27 Euroleague ve 37 Spor Toto Basketbol Süper Ligi maçına çıktı. Udoh, Euroleague'de yakaladığı 12.6 sayı, 5.1 ribaund ve 2.3 blok ortalamalarıyla Euroleague'in en iyi ikinci beşinde de kendisine yer buldu. Başarılı oyuncu, Basketbol Süper Ligi'nde ise 11.4 sayı, 6.3 ribaund ve 1.5 blok istatistikleriyle dikkat çekti ve Fenerbahçe'nin lig şampiyonluğunda büyük pay sahibi olmuştu.
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