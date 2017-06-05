Üç sezondur mutlu sona hasret olan Fenerbahçe yeni sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayacak. Geçmiş sezonlardaki hataları tekrar etmek istemeyen Sarı-Lacivertliler bu hafta pek çok transferi netleştirecek.



TEKNİK DİREKTÖR



Aykut Kocaman ile ilgili resmi açıklamanın bugün veya en geç yarın yapılması bekleniyor. Hafta bitmeden de imzaların atılması hedefleniyor.



KALECİ



İlk hedef İranlı kaleci Alireza Beiranvand. Fakat bu oyuncunun çok fazla talibi bulunuyor.



F.Bahçe'yi ilk seçeneğe koymayan kalecinin alternatifi olarak düşünülen Ospina'da ise sona yaklaşan Kanarya, Arsenal ile bonservis pazarlığını sürdürüyor.



SOL BEK



İsmail Köybaşı'yı teklif gelmesi halinde göndermeyi planlayan yönetim, Hasan Ali Kaldırım ile sözleşme yenileme konusunda ise henüz sonuca varamadı. Bu hafta Hasan Ali ile olumlu veya olumsuz son nokta koyulacak.



Transferde ise Sobol'u cepte tutan Sarı-Lacivertliler, Clichy'den de bu hafta içinde kesin yanıt bekliyor. Sakıb Aytaç da sol bek alternatifleri arasında bulunuyor.







kaynak:sabah