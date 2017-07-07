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fenerbahçe'de toplu imza töreni

FENERBAHÇE'DE TOPLU İMZA TÖRENİ

Fenerbahçe Kulübünde sözleşme uzatan Volkan Demirel ve Hasan Ali Kaldırım'ın yanı sıra yeni transferler Carlos Kameni ile Nabil Dirar için imza töreni yapıldı.

Tarih : 07 Temmuz 2017, 15:50
Puan Ver : Fenerbahçe'de Toplu İmza Töreni(8/10)8


Fenerbahçe Kulübünde sözleşme uzatan Volkan Demirel ve Hasan Ali Kaldırım'ın yanı sıra yeni transferler Carlos Kameni ile Nabil Dirar için imza töreni yapıldı.



Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertli takımın imza törenine kulüp asbaşkanlarından Ali Yıldırım, Nihat Özbağı, genel sekreter ve basın sözcüsü Mahmut Uslu ile eski yönetici Abdullah Kiğılı katıldı.



Teknik direktör Aykut Kocaman'ın da izlediği törende ilk olarak Volkan Demirel basın mensuplarının önünde sözleşme imzaladı.



Törende konuşan asbaşkan Ali Yıldırım, 15 yıl Fenerbahçe kalesini koruyan Volkan Demirel'e yuvada kaldığı için teşekkür ettiğini belirterek, "Zaten Fenerbahçe dışında başka bir kulübe gitme şansı yoktu çünkü biz Volkan'ı çok seviyoruz." dedi.



"Sözleşme kaç yıllık?" sorusuna Yıldırım, "Volkan istediği müddetçe." yanıtını verdi. Gazetecilerin, "40 yaşına kadar devam eder mi?" şeklindeki sorusu üzerine de "Şampiyon yaparsa devam." ifadesini kullandı.



"Müjdat Yetkiner'i geçmek istiyorum"



Tecrübeli kaleci Volkan ise Fenerbahçe'den başka bir şey düşünmediğini vurgulayarak, "Gönülden Fenerbahçeli olduğumu herkes biliyor. Fenerbahçe'ye hizmet etmek için her zaman burada olacağıma söz veriyorum. Kendim ve Fenerbahçe adına hayırlı olmasını diliyorum. Benim hedefim uzun yıllar Fenerbahçe'de devam etmek. Müjdat Yetkiner'i geçmek ve Fenerbahçe'nin en fazla formasını giyen oyuncu olmak istiyorum. Bunun için elimden geldiğince formayı giymeyi hedefliyorum." yorumunu yaptı.



 



 



kaynak:haberler








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