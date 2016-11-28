FENERBAHÇE'DE TAKIMDAN AYRILMAK İSTEYEN BİRİ VAR
Gökhan Gönül'ün yerine alınan ancak bir türlü beklentileri karşılayamayan Van der Wiel, ocak ayında takımdan ayrılmak istiyor...
Ekstra çalışmalar yaparak açığı kapatmaya çalışan Hollandalı Van der Wiel'i 18 kişilik kadroda düşünmeyen teknik direktör Dick Advocaat'ın yönetime verdiği raporda, "Fiziksel olarak ciddi eksikleri var. Bu takıma girebilmek için tamamen hazır duruma gelmesi gerek. Bu şartlarda onu oynatamam" dediği öğrenildi.
BANA TAKIM BUL
Tecrübeli defans oyuncusunun da şans bulamamaktan son derece mutsuz olduğu ve menajerine Ocak ayı için, "Bana takım bul" talimatını verdiği kaydedildi.
Fenerbahçe Yönetimi'nin de aldığı imza parasını getirmesi durumunda Van der Wiel'in bonservisini kendisine vereceği gelen haberler arasında.
kaynak:ensonhaber
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