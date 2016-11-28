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fenerbahçe'de takımdan ayrılmak isteyen biri var

FENERBAHÇE'DE TAKIMDAN AYRILMAK İSTEYEN BİRİ VAR

Gökhan Gönül'ün yerine alınan ancak bir türlü beklentileri karşılayamayan Van der Wiel, ocak ayında takımdan ayrılmak istiyor...

Tarih : 28 Kasım 2016, 14:04
Puan Ver : Fenerbahçe'de Takımdan Ayrılmak İsteyen Biri Var(9/10)10


Ekstra çalışmalar yaparak açığı kapatmaya çalışan Hollandalı Van der Wiel'i 18 kişilik kadroda düşünmeyen teknik direktör Dick Advocaat'ın yönetime verdiği raporda, "Fiziksel olarak ciddi eksikleri var. Bu takıma girebilmek için tamamen hazır duruma gelmesi gerek. Bu şartlarda onu oynatamam" dediği öğrenildi.

BANA TAKIM BUL



Tecrübeli defans oyuncusunun da şans bulamamaktan son derece mutsuz olduğu ve menajerine Ocak ayı için, "Bana takım bul" talimatını verdiği kaydedildi.



Fenerbahçe Yönetimi'nin de aldığı imza parasını getirmesi durumunda Van der Wiel'in bonservisini kendisine vereceği gelen haberler arasında.



 



kaynak:ensonhaber








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