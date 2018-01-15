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Fenerbahçe'de Sol Bek İçin Yeni Aday Brezilyalı Dodo Oldu
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Fenerbahçe'de Sol Bek İçin Yeni Aday Brezilyalı Dodo Oldu

FENERBAHÇE'DE SOL BEK İÇİN YENİ ADAY BREZİLYALI DODO OLDU

Transferde önceliği sol bek mevkisine veren Fenerbahçe'nin bonservisi Inter'de olan Dodo için teklif yaptığı ortaya çıktı.

Tarih : 15 Ocak 2018, 18:30
Puan Ver : Fenerbahçe'de Sol Bek İçin Yeni Aday Brezilyalı Dodo Oldu(5/10)1

Devre arası transfer dönemine sol bek, orta saha ve çok yönlü hücumcu arayışlarıyla başlayan Fenerbahçe henüz kimseye imza attıramadı. Hem kontenjanın dolu olması hem de FFP anlaşması nedeniyle rahat hareket edemeyen Sarı-Lacivertliler'de her gün farklı bir isim öne çıkıyor.

BONSERVİSİYLE BİRLİKTE ALINACAK

Çizme basınına göre ise Fenerbahçe, Sampdoria'nın Sambacısı Dodo'yu kadrosuna katmaya çok yakın. 25 yaşındaki sol bek, daha önce de Fenerbahçe'nin gündemine gelmişti. Roma ve İnter'de görev yapan Dodo, bu sezon İnter'den Sampdoria'ya kiralandı. İki kulübün arasındaki anlaşmaya göre Sampdoria, sezon sonunda 5.5 milyon euroya (25.1 milyon TL) başarılı oyuncunun bonservisini de alacak. Ancak Dodo, şu ana kadar Strinic ve Strinic, Murru ve Regini'nin arkasında kaldı ve hiç forma şansı bulamadı.

INTER TÜM KARARI SAMPDORIA'A BIRAKMIŞ DURUMDA

Fenerbahçe'nin Dodo'yu kiralık olarak kadrosuna katmak istediği belirtildi. İnter şu anda oyuncunun bonservisine sahip olsa da tüm kararı Sampdoria'ya bırakmış durumda. lacivert-beyazlıların da Dodo'nun sezonun ikinci yarısında da yedek kalmasındansa başka bir takıma giderek süre almasına sıcak baktığı ve bu nedenle transferin her an bitebileceği kaydedildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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