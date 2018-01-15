FENERBAHÇE'DE SOL BEK İÇİN YENİ ADAY BREZİLYALI DODO OLDU
Transferde önceliği sol bek mevkisine veren Fenerbahçe'nin bonservisi Inter'de olan Dodo için teklif yaptığı ortaya çıktı.
Devre arası transfer dönemine sol bek, orta saha ve çok yönlü hücumcu arayışlarıyla başlayan Fenerbahçe henüz kimseye imza attıramadı. Hem kontenjanın dolu olması hem de FFP anlaşması nedeniyle rahat hareket edemeyen Sarı-Lacivertliler'de her gün farklı bir isim öne çıkıyor.
BONSERVİSİYLE BİRLİKTE ALINACAK
Çizme basınına göre ise Fenerbahçe, Sampdoria'nın Sambacısı Dodo'yu kadrosuna katmaya çok yakın. 25 yaşındaki sol bek, daha önce de Fenerbahçe'nin gündemine gelmişti. Roma ve İnter'de görev yapan Dodo, bu sezon İnter'den Sampdoria'ya kiralandı. İki kulübün arasındaki anlaşmaya göre Sampdoria, sezon sonunda 5.5 milyon euroya (25.1 milyon TL) başarılı oyuncunun bonservisini de alacak. Ancak Dodo, şu ana kadar Strinic ve Strinic, Murru ve Regini'nin arkasında kaldı ve hiç forma şansı bulamadı.
INTER TÜM KARARI SAMPDORIA'A BIRAKMIŞ DURUMDA
Fenerbahçe'nin Dodo'yu kiralık olarak kadrosuna katmak istediği belirtildi. İnter şu anda oyuncunun bonservisine sahip olsa da tüm kararı Sampdoria'ya bırakmış durumda. lacivert-beyazlıların da Dodo'nun sezonun ikinci yarısında da yedek kalmasındansa başka bir takıma giderek süre almasına sıcak baktığı ve bu nedenle transferin her an bitebileceği kaydedildi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar