İtalya'da Milano Derbisinde Inter, Milan'ı 3-2 Yendi
Avusturya'da Seçimi Türkiye Ve İslam Karşıtı Kurz'un Partisi Kazandı
Liseli Helin'in Cenazesinde Havaya Ateş Açan Şüpheliler Yakalandı
Fenerbahçe'de Can Sıkan Rekor
Son Dakika! Trabzonspor'da Ersun Yanal'la Yollar Ayrıldı
Aykut Kocaman Derbi Beklentisini Açıkladı
Yıldız Tilbe Beni Yanlış Anlamasın Dedi, Gökhan Ayakta Eşlik Etti
Bitlis'te Husumetli İki Aile Kur'an-I Kerim'in Altından Geçip Barıştı
Beşiktaş'ta Yıllar Sonra Bir İlk
Trump Ve Suudi Kralı Selman'dan Telefonda İran Zirvesi: Yeni Stratejiyi Konuştular
Ahmet Davutoğlu'ndan Kerkük İçin 10 Maddelik Çözüm Önerisi!
Fenerbahçe'de Şok! Yıldız Oyuncu Derbide Oynayamayacak
Fenerbahçeli Ozan Tufan: Yeri Geliyor Ben, Yeri Geliyor Volkan Abi Islıklanıyor
Fenerbahçe'nin Yıldız Oyuncusu Giuliano: Galatasaray Derbisini Konuşmaya Gerek Yok
Fenerbahçe, Kadıköy'de Yeni Malatyaspor'u 3-1 Mağlup Etti
Erdoğan, Programlarının Sunucusunu Nikahta Yalnız Bırakmadı!
İdlib Operasyonu Kapsamında Suriye Sınırında Mevziler Kazılmaya Başlandı
Abd'de Hepatit A Salgını Yüzünden Sokaklar Çamaşır Suyuyla Yıkanıyor!
Tillerson Vazgeçmiyor: İlk Bomba Düşene Kadar Kuzey Kore İle Diplomatik Çözüm Arayacağız
Trabzonspor Teknik Direktörü Yanal: Takım İçin En Uygun Karar Neyse O Alınır

Fenerbahçe'de şok! Yıldız oyuncu derbide oynayamayacak

FENERBAHÇE'DE ŞOK! YILDIZ OYUNCU DERBİDE OYNAYAMAYACAK

Malatyaspor maçında kadroya alınmayan Mehmet Ekici'in bacağında 2.derece yırtık tespit edildi. Yıldız oyuncu Galatasaray maçında forma giyemeyecek.

Tarih : 15 Ekim 2017, 23:10
Puan Ver : Fenerbahçe'de Şok! Yıldız Oyuncu Derbide Oynayamayacak(7/10)3

Süper Lig'in 8. haftasında sahasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşan Fenerbahçe'de Mehmet Ekici sakatlığı nedeniyle kadroya alınmadı. Antrenman sonrası yaptığı özel çalışmada bacağında ağrı hisseden Mehmet Ekici'nin, yapılan kontrollerinde kas yırtığı olduğu öğrenildi.

GALATASARAY DERBİSİNDE OYNAYAMAYACAK

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, maç öncesi yaptığı açıklamada "Mehmet Ekici dün antrenman sonrası ağrısı olduğunu söylemiş. Kas yırtığı var" diyerek yıldız futbolcunun neden kadroda olmadığı hakkında bilgi verdi. Milliyet'ten Senad Ok'un haberine göre 2. derece yırtık tespit edilen Mehmet Ekici, önümüzdeki hafta Galatasaray ile oynanacak derbide forma giyemeyecek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Fenerbahçe  De  Şok  Yıldız  Oyuncu  Derbide  Oynayamayacak    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER