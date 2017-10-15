FENERBAHÇE'DE ŞOK! YILDIZ OYUNCU DERBİDE OYNAYAMAYACAK
Malatyaspor maçında kadroya alınmayan Mehmet Ekici'in bacağında 2.derece yırtık tespit edildi. Yıldız oyuncu Galatasaray maçında forma giyemeyecek.
Süper Lig'in 8. haftasında sahasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşan Fenerbahçe'de Mehmet Ekici sakatlığı nedeniyle kadroya alınmadı. Antrenman sonrası yaptığı özel çalışmada bacağında ağrı hisseden Mehmet Ekici'nin, yapılan kontrollerinde kas yırtığı olduğu öğrenildi.
GALATASARAY DERBİSİNDE OYNAYAMAYACAK
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, maç öncesi yaptığı açıklamada "Mehmet Ekici dün antrenman sonrası ağrısı olduğunu söylemiş. Kas yırtığı var" diyerek yıldız futbolcunun neden kadroda olmadığı hakkında bilgi verdi. Milliyet'ten Senad Ok'un haberine göre 2. derece yırtık tespit edilen Mehmet Ekici, önümüzdeki hafta Galatasaray ile oynanacak derbide forma giyemeyecek.
Kaynak: haberinburada
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