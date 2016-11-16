Hakkari'deki Onlarca Köpek Ölüsü Dehşete Düşürdü
İskenderun'da Fırtına Hayatı Felç Etti
Yurt Dışından Getirilen Cep Telefonuna Yeni Ücret
Kaçırılan 118 Yolculu Libya Uçağı İçin Operasyon Hazırlığı Yapılıyor
Rusya'nın İthalat Yasağı Haftaya Kalkıyor
Deaş Operasyonunda Gözaltında Olan 43 Kişi...
Hükümlü Çocuklar Hakkında Yeni Düzenleme
Şehitlerimizi Uğurluyoruz
118 Yolcusu Bulunan Libya Uçağı Kaçırıldı
Ak Parti'den Cumhurbaşkanlığı Sistemi Kılavuzu
Rusya Havalimanı'nda Sarhoş Sürücü Ortalığı Birbirine Kattı!
Yeni Dönem 1 Ocak'ta Başlıyor
Chp'de Deprem! 506 Kişiyi Üyelikten Çıkardılar
Haliç'e Buruk Veda! Tarihi Galata Köprüsü Yerinden Kaldırıldı!..
Rtük Dizilere Ceza Yağdırdı
Emniyet Müdürlüğü'ne Yönelik Eylem İçin Keşif Yapan 4 Pkk'lı Yakalandı
Aselsan'dan 200 Milyon Dolarlık Sözleşme
Putin'den Karlov Suikastıyla İlgili Açıklama
Liseli Elif, Okula Giderken Çöken Duvarın Altında Kaldı
İşte Yılın Transferi! 70 Milyon Euro

fenerbahçe'de simon kjaer depremi

FENERBAHÇE'DE SİMON KJAER DEPREMİ

Fenerbahçe'de kritik Galatasaray derbisi öncesinde şok bir haber daha aldı.

Tarih : 16 Kasım 2016, 09:39
Puan Ver : Fenerbahçe'de Simon Kjaer Depremi(5/10)7


Fenerbahçe'de kritik Galatasaray derbisi öncesinde şok bir haber daha aldı.



Fenerbahçe'nin Danimarkalı başarılı stoperi Simon Kjaer, Danimarka ile Çek Cumhuriyeti arasında oynanan hazırlık maçında sakatlandı. Çek futbolcu Petr Mares ile girdiği ikili mücadele sonrası sol ayağına darbe alarak yerde kalan Simon Kjaer, mücadelenin 78. dakikasında yerini Ankersen'e bıraktı. Çek Cumhuriyetinin ev sahibi olduğu hazırlık karşılaşması 1-1 sona erdi.



Sarı-lacivertlilerde sakatlar kervanına bir oyuncunun daha eklenmesi moralleri bozdu. Kritik derbi öncesinde Jeremain Lens'in sakatlığı ve Mehmet Topal'ın cezalı oluşu üzerine Kjaer'den gelen kötü haber sarı-lacivertli ekibi sarstı. Fenerbahçe doktorları Danimarkalı'nın derbiye yetişmesi için teyakkuza geçti.



 



kaynak:hürriyet








Etiketler: Fenerbahçe  De  Simon  Kjaer  Depremi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER