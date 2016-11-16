

Fenerbahçe'de kritik Galatasaray derbisi öncesinde şok bir haber daha aldı.







Fenerbahçe'nin Danimarkalı başarılı stoperi Simon Kjaer, Danimarka ile Çek Cumhuriyeti arasında oynanan hazırlık maçında sakatlandı. Çek futbolcu Petr Mares ile girdiği ikili mücadele sonrası sol ayağına darbe alarak yerde kalan Simon Kjaer, mücadelenin 78. dakikasında yerini Ankersen'e bıraktı. Çek Cumhuriyetinin ev sahibi olduğu hazırlık karşılaşması 1-1 sona erdi.







Sarı-lacivertlilerde sakatlar kervanına bir oyuncunun daha eklenmesi moralleri bozdu. Kritik derbi öncesinde Jeremain Lens'in sakatlığı ve Mehmet Topal'ın cezalı oluşu üzerine Kjaer'den gelen kötü haber sarı-lacivertli ekibi sarstı. Fenerbahçe doktorları Danimarkalı'nın derbiye yetişmesi için teyakkuza geçti.







kaynak:hürriyet