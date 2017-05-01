

Rizespor maçında sakatlanan Şener Özbayraklı'nın MR'ı çekildi. Kulüpten yapılan açıklamaya göre başarılı oyuncunun sol üst arka adalesinde 2. derece yırtık tespit edildi.







Rizespor maçında sakatlanan Şener için kulüpten açıklama yapıldı. Başarılı futbolcunun çekilen MR'ında sol üst arka adalesinde 2. derece yırtık tespit edildi. Şener'in tedavisine zaman kaybetmeden başlanırken, Şener'in en az 2 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Bu durumda Şener, Beşiktaş deplasmanında forma giyemeyecek.







kaynak:sabah