FENERBAHÇE'DE ŞENER ÖZBAYRAKLI GÖZTEPE VE İSTANBULSPOR MAÇLARINDA FORMA GİYEMEYECEK
Fenerbahçe'de sağ bek Şener Özbayraklı'dan sarı-lacivertliler'e kötü haber geldi. Milli futbolcu İstanbulspor ve Göztepe maçında forma giyemeyecek.
Fenerbahçe ligin ikinci yarısına adeta sakatlık sorunlarıyla başlıyor. Neto ve Hasan Ali'nin ardından, son dönemde gösterdiği iyi performansla herkesin takdirini kazanan Şener Özbayraklı dün akşam oynanan ve 2-2 biten Kukesi maçında sakatlandı.
İSTANBULSPOR VE GÖZTEPE MAÇINDA FORMA GİYEMEYECEK
Kukesi karşısında sakatlanan ve sağ arka adalesinde ödem oluştuğu öğrenilen Şener'in, 16 ocakta Ziraat Türkiye Kupasındaki İstanbulspor ve 20 ocakta ligin ikinci yarısının ilk maçı olan Göztepe maçlarında forma giyemeyeceği belirtildi.
Milli oyuncunun tedavisine hemen başlandığı aktarıldı.
NETO VE HASAN ALİ DE YOK!
Ayrıca Brezilyalı stoper Neto ve Hasan Ali Kaldırım'ın da Göztepe maçında forma giyemeyeceği bildirildi.
Kaynak: haberinburada
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