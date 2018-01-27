FENERBAHÇE'DE SEÇİM TARİHİ BELLİ OLDU
Fenerbahçe Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, Fenerbahçe Spor Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurulu 2-3 Haziran 2018 tarihlerinde yapılacağını söyledi.
Kalamış'ta bulunan Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleşen divan kurulu toplantısına katılım oldukça yoğundu. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve Yönetim Kurulu Üyeleri'nin hazır bulunduğu toplantıya başkan adaylığını açıklayan Ali Koç da katıldı.
"SEÇİM 2-3 HAZİRAN TARİHLERİNDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK"
Toplantı Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük'ün açılış konuşmasıyla başladı. Küçük, konuşmasında yapılacak olan seçimin tarihini de " Fenerbahçe Spor Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurulu 2-3 Haziran 2018 tarihlerinde gerçekleştirilecektir." sözleriyle açıkladı.
Sarı lacivertli kulüpte 40, 50, 60 ve 70 yılını dolduran üyelere başkan Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleri tarafından plaketleri ile gümüş ve altın rozetleri verildi.
Kaynak: haberinburada
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