FENERBAHÇE'DE SAKATLANAN MEHMET EKİCİ, STURM GRAZ MAÇINDA YOK
Fenerbahçe'nin yeni transferi Mehmet Ekici, idmanda sakatlandı. Sol arka adalesinde ikinci derecede yırtık tespit edilen Ekici, Sturm Graz maçında oynayamayacak.
Fenerbahçe'ye UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanşındaki Sturm Graz maçı öncesi şoke eden bir haber geldi.
MEHMET EKİCİ STURM GRAZ MAÇINDA YOK
İdmanda sakatlanan ve sol arka adalesinde ikinci derecede yırtık tespit edilen Kanarya'nın yeni transferi Mehmet Ekici, Sturm Graz ile oynanacak olan maçta forma giyemeyecek.
Kaynak: haberinburada
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