FENERBAHÇE'DE ROBİN VAN PERSİE'NİN KADERİ BELLİ OLDU
Fenerbahçe'nin başını ağrıtmaya devam eden Hollandalı Robin van Persie, yurt dışından gelen tekliflere olumlu yanıt vermezse 2. yarıda kadroya alınmayacak.
Spor Toto Süper Lig takımlarından Fenerbahçe'de Robin van Persie belirsizliği sona eriyor.
Fenerbahçe kariyeri boyunca sakatlıklarla boğuşan ve aylardır formasından uzak olan tecrübeli forvetin sarı lacivertli takımdaki geleceği belli oluyor. Vatan Gazetesi'nden Ali Can'ın haberine göre, Hollandalı futbolcu yurt dışından gelen tekliflere olumlu yanıt vermezse 2. yarıda kadroya alınmayacak.
AMERİKA'DAN LA GALAXY TALİP OLDU
Amerika'dan LA Galaxy takımının 34 yaşındaki forvete talip olduğu öğrenilirken Hollandalı yıdızın bu teklife sıcak bakmadığı belirtildi. Fenerbahçeli yöneticiler, Robin van Persie'nin sezon sonuna kadar Türkiye'de kalmak için direnmesi durumunda onun yerine Eljif Elmas'ın adını listeye ekleyecek.
TAKIMIN EN ÇOK İHTİYACI OLDUĞU DÖNEMDE 'SAKATIM' DEMİŞTİ
Fenerbahçe'nin maçlarının olduğu gün keyif yapması ve sosyal medya paylaşımları nedeniyle taraftarın da tepkisini çeken Hollandalı yıldız, sezon başında takımın en çok ihtiyacı olduğu dönemde 'sakatım' diyerek forma giymemişti. Ancak daha sonrasında milli takım kampına katılan van Persie, idmanda sakatlanarak geri dönmüştü.
Sarı lacivertlilerde Ocak ayında Fernandao'nun yanı sıra bir yabancının daha gönderilmesi bekleniyor.
Kaynak: haberinburada
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