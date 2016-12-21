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fenerbahçe'de robin van persie sevinci!

FENERBAHÇE'DE ROBİN VAN PERSİE SEVİNCİ!

Gençlerbirliği maçının 11. dakikasında sakatlanan Hollandalı yıldız Robin Van Persie'den Fenerbahçe'ye iyi haber geldi

Tarih : 21 Aralık 2016, 09:36
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Gençlerbirliği maçının 11. dakikasında sakatlanan ve Sow'la yer değiştiren Robin van Persie'nin Trabzon'da sahada olacağı öğrenildi. MR bile çekilmesine gerek kalmayan Van Persie'nin hafta içinde güçlendirme çalışması yapacağı belirtildi. Bu arada RvP'nin G.Birliği mücadelesi öncesi doktorların “Oynamaması daha iyi olur” tavsiyesine rağmen Advocaat'ı ikna ettiği, ağları artınca oyundan çıktığı ifade edildi.



 



kaynak:habertürk








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