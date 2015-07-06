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fenerbahçe'de robin van persie için geri sayım...

FENERBAHÇE'DE ROBİN VAN PERSİE İÇİN GERİ SAYIM...

2014 Dünya Kupası'nda İspanya'ya attığı uçarak kafa golünden sonra adı “Uçan Hollandalı”ya çıkan Robin Van Persie'nin Fenerbahçe'ye transferi artık an meselesi.

Tarih : 06 Temmuz 2015, 11:03
Puan Ver : Fenerbahçe'de Robin Van Persie İçin Geri Sayım...(10/10)12


2014 Dünya Kupası'nda İspanya'ya attığı uçarak kafa golünden sonra adı “Uçan Hollandalı”ya çıkan Robin Van Persie'nin Fenerbahçe'ye transferi artık an meselesi. Hollandalı yıldızın transferinin bu akşam açıklanması ve yarın İstanbul'a getirilmesi bekleniyor.



FENERBAHÇE'de Nani transferinden sonra Van Persie işi de bitmek üzere. “Uçan Hollandalı” ile artık son aşamaya gelen sarı lacivertlilerin bu akşam transferi açıklamaları bekleniyor. Transferde kalan tek pürüz Van Persie'nin alacağı yıllık ücret... Son tekliflerini yapan sarı lacivertliler bu akşam olumlu bir sonuç alırlarsa transferi tamamlamak istiyorlar.

Yıllık 7 milyon Euro isteyen Hollandalı yıldızın bu ücretini aşağıya çekmeyi başaran sarı lacivertlilerin 4 milyon Euro önerdikleri, transferin bu rakam veya biraz üstüne biteceği ifade ediliyor.








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