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Fenerbahçe'de Ozan Tufan Ve Robin Van Persie Kadro Dışı
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Fenerbahçe'de Ozan Tufan ve Robin van Persie Kadro Dışı

FENERBAHÇE'DE OZAN TUFAN VE ROBİN VAN PERSİE KADRO DIŞI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Robin van Persie ile büyük umutlarla transfer edilen Ozan Tufan'ı Antalya kampı kadrosuna almadı.

Tarih : 04 Ocak 2018, 15:10
Puan Ver : Fenerbahçe'de Ozan Tufan Ve Robin Van Persie Kadro Dışı(6/10)2

Fenerbahçe'de Ozan Tufan hikayesi bitti. Sarı-lacivertli takımda Teknik Direktör Aykut Kocaman, Antalya'da yapılacak kamp kadrosunda genç futbolcuya yer vermedi.

ROBIN VAN PERSIE DE YOK

Takımdan ayrılacağı konuşulan Robin van Persie de kadroda yer bulamazken iki futbolcunun da ara transfer döneminde takımdan ayrılması bekleniyor.

7 MİLYON EUROYA TRANSFER EDİLMİŞTİ

Ozan, 2015 yılında Bursaspor'dan 7 milyon euroya transfer edilmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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