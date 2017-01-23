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fenerbahçe'de ozan tufan şoku!

FENERBAHÇE'DE OZAN TUFAN ŞOKU!

Fenerbahçe'de orta sahadaki sakatlıklara bir yenisi daha eklendi. Başakşehir maçında sakatlanarak ikinci yarıya devam edemeyen Ozan Tufan'ın çekilen MR ında sol arka adalesinde ödeme rastlandı.

Tarih : 23 Ocak 2017, 17:21
Puan Ver : Fenerbahçe'de Ozan Tufan Şoku!(5/10)7


OZAN YETİŞTİRİLMEYE ÇALIŞILIYOR



Orta alanda Mehmet Topal'ın ardından Ozan'ın da sakatlanması Teknik Direktör Advocaat'ı sıkıntıya sokarken, iki oyuncunun da Kayserispor maçına yetiştirilmesi için yoğun çaba harcanıyor.



DE SOUZA'YA SARILDI



Ozan ve Mehmet Topal'ın sakatlanması ile Teknik Direktör Advocaat'ın elinde orijinal orta saha olarak sadece Josef de Souza kalırken, iki futbolcunun yetiştirilememesi halinde tek ön libero Souza'ya dönerek Salih ve Alper'den oluşan bir orta saha şablonunun Hollandalı teknik adamın elinde kalan tek alternatif olacağı bildirildi.



OYUNCULARA KUTLAMA



Sarı lacivertli takımda Başakşehir karşısında sergilenen sert futbola takımının aynı şiddette yanıt verilmesi Advocaat'ı memnun ederken soyunma odasında oyuncularını kutladığı öğrenildi.



VAN PERSIE, FERNANDAO'YU TESELLİ ETTİ



Soyunma odasında ayrıca penaltı kaçıran Fernandao'yu, Robin Van Persie'nin teselli ettiği ve büyük futbolcuların zaman zaman böyle atışları kaçırabileceği konusunda arkadaşına destek olduğu öğrenildi.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Fenerbahçe  De  Ozan  Tufan  Şoku    haber

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