FENERBAHÇE'DE OZAN TUFAN, ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA TAKIMA KATILACAK
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın kadro dışı bıraktığı Ozan Tufan, önümüzdeki hafta yeniden takıma katılacak.
Fenerbahçe'den ayrılması gündemde olan ve son anda takımda kalan Ozan Tufan'ın geri dönüş tarihi belli oldu.
Fenerbahçe'de Aykut Kocaman'ın kadro dışı bıraktığı Ozan Tufan hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Devre arasında kulüp bulamayınca yönetimin, teknik heyete affedilmesi yönünde görüş bildirdiği Ozan Tufan, önümüzdeki hafta takıma katılıyor.
TEK BAŞINA ÇALIŞIYOR
Hafta içinde Aykut Kocaman ile bir araya gelecek olan Ozan, bu görüşme sonrası yeniden takımla çalışmalara başlayacak. Ozan şimdilik Dereağzı'nda idman yapıyor.
(Türkiye)
Kaynak: haberinburada
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