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Fenerbahçe'de Ozan Tufan, Önümüzdeki Hafta Takıma Katılacak

FENERBAHÇE'DE OZAN TUFAN, ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA TAKIMA KATILACAK

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın kadro dışı bıraktığı Ozan Tufan, önümüzdeki hafta yeniden takıma katılacak.

Tarih : 11 Şubat 2018, 16:30
Puan Ver : Fenerbahçe'de Ozan Tufan, Önümüzdeki Hafta Takıma Katılacak(9/10)5

Fenerbahçe'den ayrılması gündemde olan ve son anda takımda kalan Ozan Tufan'ın geri dönüş tarihi belli oldu.

Fenerbahçe'de Aykut Kocaman'ın kadro dışı bıraktığı Ozan Tufan hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Devre arasında kulüp bulamayınca yönetimin, teknik heyete affedilmesi yönünde görüş bildirdiği Ozan Tufan, önümüzdeki hafta takıma katılıyor.

TEK BAŞINA ÇALIŞIYOR

Hafta içinde Aykut Kocaman ile bir araya gelecek olan Ozan, bu görüşme sonrası yeniden takımla çalışmalara başlayacak. Ozan şimdilik Dereağzı'nda idman yapıyor.

(Türkiye)

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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