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fenerbahçe'de ozan tufan kızgınlığı!

FENERBAHÇE'DE OZAN TUFAN KIZGINLIĞI!

Milli Takım'da kaybedilen Hırvatistan maçının faturasının, genç yıldız Ozan Tufan'a kesilmesi Fenerbahçe camiasında kızgınlık yarattı.

Tarih : 14 Haziran 2016, 11:41
Puan Ver : Fenerbahçe'de Ozan Tufan Kızgınlığı!(7/10)4


Fenerbahçe Başkan Aziz Yıldırım, Ozan Tufan'ın milli takımdaki performansı hakkında kendisine iletilen gazete küpürleri ve haber başlıklarını gördükten sonra son derece üzüldü ve konuyla ilgili ses getirecek özel açıklamalar yaptı...Başkan Yıldırım, genç oyuncuları Ozan Tufan'a sahip çıkılmadığını iddia ederek şunları söyledi...



“GALiP GELiNCE ÖVÜLÜYOR AMA...”



- Maç sonrası çıkan gazeteleri okuduğumda tüm sorumluluğun Ozan'a yıkıldığını gördüm… Bu çocuk daha 21 yaşında ve Türk futbolunun geleceği. 21 yaşındaki genç bir çocuğun üzerine yıkılan sorumluluğu kabul edemem.



- Hırvatistan maçında tek pozisyona girdik. O da Ozan Tufan'ın kafa vuruşuydu. Sadece bu. Sahanın en iyisi bizim adımıza Ozan Tufan'dı… Ama sanki tek sorumlu oymuş gibi yazılıp çiziliyor…



- 3 tane top kale direklerimizden döndü. Hırvatistan bizden çok daha üstün oynadı. Böyle bir maçın sorumlusu nasıl Ozan olabilir? Yenilgide bir sorumlu aranıyorsa o da teknik heyet, futbolcular ve TFF'dir. Nasıl ki galibiyetlerde övülüyorlarsa, yenilgilerin sorumluluğu da onlara ait olmalı…








Etiketler: Fenerbahçe  De  Ozan  Tufan  Kızgınlığı    haber

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