FENERBAHÇE'DE OZAN TUFAN KARARINI VERDİ
Kadro dışı kalan Ozan Tufan, Katar'a transfer olmaya sıcak bakmıyor. Dereağzı Tesisleri'nde çalışmayı sürdüren genç oyuncu, "Avrupa olmazsa Fenerbahçe'de kalıp kendimi göstereceğim" diye konuştu.
Kanarya'da çok şeyler beklenen ancak kendisine verilen şansı iyi kullanamayan futbolundan çok özeli ve kilolarıyla gündeme gelen Ozan Tufan kulüp arıyor.
"KATAR'A GİTMEYİ DÜŞÜNMÜYORUM"
Katar'dan teklif alan ve Bülent Uygun'un da kadrosunda görmek istediği genç oyuncu "Katar'a gitmeyi düşünmüyorum. Avrupa'da kariyerimi sürdürmek istiyorum" diyor. Menajeri bazı İspanyol kulüpleriyle görüşmelerde bulunurken Ozan Tufan çabuk pes etmeye de niyeti yok gibi.
"FORMAYI ALMAK İÇİN ÇOK ÇALIŞACAĞIM"
Aykut Kocaman'ın kazanmak adına her türlü fedakârlığı yaptığı ancak özel hayatı ve kilolarına dikkat etmeyip disiplinsiz hareketlerde bulunduğu için kadroda düşünülmeyen Ozan Tufan "Olursa Avrupa'da yoksa Fenerbahçe'de devam ederim. Eleştirilerden gerekli dersleri çıkarıyorum ve formayı almak için çok çalışacağım" ifadesini kullanıyor.
Sarı-lacivertli oyuncu çalışmalarını kendisine verilen program dahilinde Dereağzı Tesislerinde sürdürüyor. (Türkiye)
Kaynak: haberinburada
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