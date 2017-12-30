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Fenerbahçe'de Ozan Tufan Gerçeği Ortaya Çıktı

Fenerbahçe'de Ozan Tufan gerçeği ortaya çıktı

FENERBAHÇE'DE OZAN TUFAN GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKTI

Fenerbahçe'de yenilen gollerin görüntülü analizinde savunmaya yardım etmediği tespit edilen Ozan Tufan yapılan tüm uyarılara rağmen düzelmeyince gözden düştü.

Tarih : 30 Aralık 2017, 12:30
Puan Ver : Fenerbahçe'de Ozan Tufan Gerçeği Ortaya Çıktı(10/10)6

Sezonun ilk yarısı geriden kalırken F.Bahçe'de Robin van Persie'den sonra en çok tartışılan isim Ozan Tufan oldu. Ligin 2. haftasındaki Trabzonspor karşılaşmasının ardından teknik direktör Aykut Kocaman'dan formayı kapan ve Osmanlı mücadelesine kadar tüm karşılaşmalarda görev yapan genç oyuncu 11. haftadan sonra bir anda kadro dışı kaldı. Sürekli kilo alıp vermesiyle de gündemden düşmeyen oyuncunun, tam da form tutmuşken bir anda kesik yemesinin sebebi ortaya çıktı.

YENİLEN GOLLERDE OZAN'IN HATALAR YAPTIĞI TESPİL EDİLDİ

Ozan Tufan için Osmanlıspor karşılaşması milat oldu. Teknik direktör Aykut Kocaman, kendisi için de dönüm noktası olan bu mücadelenin ardından teknik heyetiyle geniş çaplı bir durum değerlendirmesi yaptı. Görüntülü analizlere ağırlık verilirken, yenilen gollerde hep Ozan'ın hatalar yaptığı tespit edildi. 22 yaşındaki futbolcunun geri dönüşlerini zayıf bulunurken, takım savunmasına da yardım etmediğini görüldü.

"KOŞSAN BÖYLE OLMAZ!"

Ortaya çıkan sonuçlar rapor haline getirildi ve Ozan'a da görüntüler üzerinden uyarılarda bulundu Aykut Hoca. "Senin girmen gereken kademeye başkaları giriyor. Sen koşsan, geriye yardım etsen kademe kaybolmaz" diyen Kocaman, öğrencisinden kendisini düzeltmesini istedi.

Aykut Hoca, bu konuşmanın ardından Mehmet Topal'a görev verdi. Deneyimli futbolcu da hatalarına rağmen banko oldu. Bunun sebebi Ozan'ın hırs yapmak yerine kendisini iyice salması oldu. Hal böyle olunca Ozan formasını önce Mehmet Topal'a daha sonra da genç Oğuz Kağan'a kaptırdı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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