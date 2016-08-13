Yeni teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de önemli bir konu da Vitor Pereira'yla yolların ekonomik anlamda en iyi şekilde ayrılması... Konuyla ilgili kulüpten de flaş bir açıklama yapıldı ve Pereira'nın idmana katılmadığı bunun talimatlara aykırı olduğu belirtildi.