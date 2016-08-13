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Fenerbahçe'de OHAL: Vitor Pereira...

FENERBAHÇE'DE OHAL: VİTOR PEREİRA...

Yeni teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de önemli bir konu da Vitor Pereira'yla yolların ekonomik anlamda en iyi şekilde ayrılması... Konuyla ilgili kulüpten de flaş bir açıklama yapıldı ve Pereira'nın idmana katılmadığı bunun talimatlara aykırı olduğu belirtildi.

Tarih : 13 Ağustos 2016, 12:18
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Fenerbahçe'de Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde olağanüstü hâl durumu yaşanıyor. Asbaşkanlar Şekip Mosturoğlu ve Ali Yıldırım, tesislere geldi ve Vitor Pereira'yla görüşüyor.



İkilinin, portekizli teknik adamı istifa etmesi konusunda iknaya çalıştıkları öğrenildi.



Grasshoppers maçı...



Yöneticilerin 18 Ağustos'ta Grasshoppers'la oynanacak olan UEFA Avrupa Ligi play off ilk maçında takımın başında Vitor Pereira'nın olmasını istemedikleri belirtilirken, ligin başlama tarihinin yaklaşmasının ve zaman darlığının da bir telaş yarattığı bildirildi.








Etiketler: Fenerbahçe  De  Ohal  Vitor  Pereira    haber

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